Tonight’s Powerball Jackpot an Estimated $522 Million
No one matched all six numbers in Saturday's Powerball drawing, increasing the jackpot to $522 million for tonight's drawing.
The winning numbers drawn Saturday were: 6-12-39-48-50, Powerball: 7.Powerball
The odds?1 in 292,301,388
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The 10 Biggest Lottery Jackpots in U.S. History
- $1.586 Billion (Powerball) January 2016 - Split between three winners.
- $1.537 Billion (Mega Millions) October 2018 - One winner.
- $768.4 Million (Powerball) March 2019 - One winner.
- $758.7 Million (Powerball) August 2017 - One winner.
- $656 Million (Mega Millions) March 2012 - Split between five winners.
- $648 Million (Mega Millions) December 2013 - Split between two winners.
- $590.5 Million (Powerball) May 2013 - One winner.
- $587.5 Million (Powerball) November 2012 - Split between two winners.
- $564 Million (Powerball) February 2013 - Split between three winners.
- $559.7 Million (Powerball) January 2018 - One winner.
According to the Powerball website, Minnesota has had four grand prize jackpot winners in the past two years. In November of 2016 Michael Hawes was a winner, splitting $44.3 million. Paul Rosenau won in May of 2008, splitting an $88 million prize. In August of 2011 Thomas Morris came up big, splitting a $123.6 million jackpot. And in August of 2013 Paul White split a big $253.1 million prize.
Powerball drawings are held every Monday, Wednesday, and Saturday night. Good luck!