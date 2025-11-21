South Dakota HSFBCA All-State Teams Announced
We just wrapped up another thrilling season of South Dakota High School football just last weekend, and the All-State honorees have arrived.
There are several notable standouts that made the cut, including the 11AAA All-American selection, Hudson Parliament of Brandon Valley High School.
Parliament is a Senior and is committed to the Iowa Hawkeyes.
Here are the All-State teams by class:
Class 11AAA
OFFENSE
Quarterbacks — Brody Schafer, SF Lincoln.
Tight Ends-Fullbacks-HBacks — Eddie Whiting, SF Jefferson; Austin Dowd, Brandon Valley and Weiland Benbo, RC Central.
Running Backs — Daevion Simonsen, SF Jefferson; Levi Veskrna, Brandon Valley; and Josiah Heinz, Harrisburg.
Wide Receivers — Jase Unzen, SF Jefferson; Jase Unzen, SF Washington; and Mikey Roche and Louison Akossi, SF Lincoln.
Linemen — Hudson Parliament and Isaac Mitzel, Brandon Valley; Rip Siemonsma, O'Gorman; Noah Duran, SF Jefferson; Easton Dekkers, Harrisburg; and Andrew Werner, SF Lincoln.
DEFENSE
Linemen — Anthony Patron, SF Jefferson; Mekhi Zacher, Brandon Valley; Tayvin Jungen, SF Roosevelt; and Isaac Krempges, SF Lincoln.
Linebackers — Parker Scheidt, O'Gorman; Cael Nofziger, SF Jeferson; Dylan Williams, Brandon Valley; and Bradley Esser, Harrisburg.
Defensive Backs — Brody Jacobson, SF Jefferson; Tyler Pankonin, SF Washington; Nolan Pudwill and Chase Leary, Brandon Valley; Isaac Meyer, O'Gorman; and Brayden Jackson, RC Central.
OTHERS
Athletes — Beau Koerner, SF Jefferson and Trajan Weaver, RC Central.
Special Teams — Kian Upton, Harrisburg and Onzei Weaver, RC Central.
HONORABLE MENTION — Briggs Knutson, Jack Blomgren and Bryce Bangasser, Brandon Valley; Grady Wolbrink, Harrisburg; Brayden Jackson, Sam Uhing and Hayes Petersen, SF Washington; and Easton Graff and Troy Catches, RC Central.
All-American — Hudson Parliament, Brandon Valley.
Class 11AA
OFFENSE
Quarterback — Thomas Hughes, Spearfish.
Tight Ends-Fullbacks-HBacks — Bergan Tetzlaff, Brookings; Cooper Terwilliger, Pierre; and Hunter Peterson, Watertown.
Running Backs — Landon Hulst, Huron; Jace Sedlacek, Yankton; and Sully Jost, Sturgis.
Wide Receivers — Owen Eidsness, Yankton; Carter Schiefelbein, Pierre; and Kade Vavruska, Spearfish.
Linemen — Cody Petersen, Tea Area; Asher Peil, Sperafish; Drace Gaskins and Austin Conway, Yankton; Jaxon Henley, Aberdeen Central; and Tucker Otte and Max Bogenhagen, Pierre.
DEFENSE
Linemen — Chase DeBoer, Tea Area; Edly Amaro Jr., Yankton; Colton Smith, Mitchell; and Blake Kannegieter, Brookings.
Linebackers — Oakley Anderson, Huron; Carter Brown, Tea Area; Kaden Decker, Watertown; and Zhoel Irion, Sturgis.
Defensive Backs — Cale Haselhorst, Yankton; Riley Winegar, Huron; Tegan LaCroix, Yankton; and Sutton Sonnenschein, Pierre.
OTHERS
Athletes — Anderson Porisch, Huron and Jaxon Cano, Sturgis.
Special Teams — Liam Villanueva, Yankton and Sam Marcus, Spearfish.
HONORABLE MENTION — Tate Beste, Yankton; Logan Bessler, Mitchell; Gage West, Sturgis; Lincoln Schutt, Keslar Swenson and Markus Pitkin, Watertown; Mason Jurgens and Charlie Martin, Huron; Ayden Behm, Pierre; Laythan Lucas, Spearfish; Hayden Bialas, Tea Area; and Drew Johnson, Brookings.
All-American — Bergan Tetzlaff, Brookings.
Class 11A
OFFENSE
Quarterback — Henry Veenhof, Madison.
Tight Ends-Fullbacks-HBacks — Kolte Garry, West Central; Nicholas Popkes, SF Christian; and Talen Eich, Lennox.
Running Backs — Brody Dybvig, Tri-Valley; Danny Immormino, Custer; and Ryan Stubbe, Dell Rapids.
Wide Receivers — Shane Veenhof, Madison; Drake Mikkelsen, Lennox; and Brant Wassenaar, SF Christian.
Linemen — Seth Reinhardt, Dakota Valley; Charlie Becker, Dell Rapids; Ashten Dorhout, Madison; Gavin Homer, Lennox; Carter Gloe, Milbank; and Lyncoln Leo, SF Christian.
DEFENSE
Linemen — Dawson Unruh, SF Christian; Nick Lorang, West Central; Carson Maeschen, Dell Rapids; and Leif Karlson, Lennox.
Linebackers — Jensen Pixler, SF Christian; Keyvin Strand, Canton; Reed Lindberg, RC Christian; Jevyn Lefers, Lennox; and Landyn Reiser, Tri-Valley.
Defensive Backs — Tate Gerdes, Lennox; Tate Connell, SF Christian; Karson Payne, Dell Rapids; and Aiden Schrempp, Canton.
OTHERS
Athletes — Canyon Prins, SF Christian and Ramsey Williams, Lennox.
Special Teams — Kenny Swanson, Dell Rapids and Layten Osowski, Milbank.
HONORABLE MENTION — Sam Rick and Braylen Bowsher, MIlbank; Cooper Strande, SF Christian; Bryce Voss, Dain Richardson and Caleb Lara, Vermillion; Jace Brende, Dell Rapids; Ashton Gebhard and Carter Gross, West Central; Brady Virtue, Custer; and Ty Oyen, Tri-Valley.
All-American — Jensen Pixler, SF Christian.
Class 11B
OFFENSE
Quarterback — Gannon Knebel, Wagner.
Tight Ends-Fullbacks-HBacks — Maxon Speed, St. Thomas More; Connor Kramer, Hot Springs; and Riley Mayer, Mount Vernon-Plankinton.
Running Backs — Beau Schmidt, Elk Point-Jefferson; Emmerson Larson, Clark-Willow Lake; and Mack Saxon, Mobridge-Pollock.
Wide Receivers — Broeden Sales, St. Thomas More; and Troy Jensen and Oliver Fieber, Deuel;
Linemen — Jace Shatswell and Keaton Hinds, Elk Point-Jefferson; Derek Fenenga, Winner; Cole Nielsen, St. Thomas More; Michael Severson, Clark-Willow Lake and Preston Top, Sioux Valley.
DEFENSE
Linemen — Owen White, Hot Springs; Hunter Fenske, Woonsocket-Wessington Springs-Sanborn Central; Brayden Kreber, Wagner; and Camden Stahl, Mount Vernon-Plankinton.
Linebackers — Luke Schmitz, Elk Point-Jefferson; Mitchell Guthmiller, Sioux Valley; Matthew Mount, Webster Area; and Seth Heath, Winner.
Defensive Backs — Holden Wollmann, Bridgewater-Emery/Ethan; Brody Van Roekel, Elk Point-Jefferson; Zac Olson, Winner; and Grayden Juve, St. Thomas More.
OTHERS
Athletes — Colby Flowers, Woonsocket-Wessington Springs-Sanborn Central and Colin Robertson, Parker.
Special Teams — Tyce Feistner, Mount Vernon-Plankinton and Malachi James, Beresford.
HONORABLE MENTION — Aidan Sievers, Carson Marko, Gavin Kloos and Nathan Fieber, Deuel; Justin Klein, Flandreau; Shea Kjeldgaard, Wagner; Wyatt Ziegler, Mobridge-Pollock; Wesley Molnar, Woonsocket-Wessington Springs-Sanborn Central; Brody Lee, St. Thomas More; Keegan Tracy, Groton Area; and Cooper Pommer, Clark-Willow Lake.
All-American — Gannon Knebel, Wagner.
Class 9AA
OFFENSE
Quarterbacks — Riley Tschetter, Freeman-Marion/Freeman Academy.
Fullback-HBack — Stetson Riggs, Hanson.
Running Backs — Eliot Erickson, Elkton-Lake Benton; Luke Peters, Freeman-Marion/Freeman Academy; and Mason Jervik, Parkston.
Wide Receivers — Boden Stevenson, Hamlin; Zane Messick, Hill City.
Tight End — Tate Sorensen, Freeman-Marion/Freeman Academy.
Linemen — Dalton Deffenbaugh, Kimball-White Lake; Grant Wilkinson, De Smet; Taiton Boersma, Elkton-Lake Benton; and Hunter Nankivel, Freeman-Marion/Freeman Academy.
DEFENSE
Linemen — Quintin Westley, Elkton-Lake Benton; Aiden Abraham, Hamlin; Carter Fischer, Scotland-Menno; and Wyatt Anderson, Parkston.
Linebackers — Gage Jodozi, Parkston; Brady Schroedermeier, Viborg-Hurley; Myles Poindexter, Elkton-Lake Benton; and Chevy Fees, Kimball-White Lake.
Defensive Backs — Colt Keiser, Gregory; Easton Tschetter, Freeman-Marion/Freeman Academy; and Dayn Goodman, Kimball-White Lake.
OTHERS
Athletes — Colt Beck, Elkton-Lake Benton and Jackson Wadsworth, Hamlin.
Special Teams — Logan Street, Hill City and Isaiah Crownover, Bon Homme.
HONORABLE MENTION — Brenner Gerdes, Viborg-Hurley; Bryce Hawkinson, Graham Fosness and Jaxon Zuehlke, Britton-Hecla; Jason Porth, Hanson; Major Aarstad, Bon Homme; Alaric Knittel, Freeman-Marion/Freeman Academy; Landon Keiser, Gregory; Slayten Wilkinson, De Smet; and Wanner Enriquez, Elkton-Lake Benton.
All-American — Colt Beck, Elkton-Lake Benton.
Class 9A
OFFENSE
Quarterbacks — Alec Austin, Centerville.
Fullback-HBack — Kolt Becker, Howard.
Running Backs — Jace Mohr, Wall; Kyle Hettich, Ipswich; and Jesiah Baum, Warner.
Wide Receivers — Dawson Handock, Wall and Broc Bauer, Timber Lake.
Tight End — Leonard Wernke, Castlewood.
Linemen — Kyler Kjerstad and Riley Kerner, Wall; Cole Finn, Philip; and Evan Haak, Alcester-Hudson.
DEFENSE
Linemen — Garret Feldhaus, Howard; Ryan Bielmaier, Wall; Noah Bakeberg, Warner; and Jacob Cole, Alcester-Hudson.
Linebackers — Younger Amiotte, Wall; Nolan Mentele, Howard; Kamden Keszler, Castlewood; and Lincoln Wickstrom, Harding County-Bison.
Defensive Backs — Tyce Gropper, Philip; Jye Bailey, Platte-Geddes; and Teelan Kjerstad, Wall.
OTHERS
Athletes — Tanner Volmer, Wall; and Tommy Walth, Alcester-Hudson.
Special Teams — Alec Mikkelsen, Warner; and Kenyon Kuipers, Platte-Geddes.
HONORABLE MENTION — Conway Collins, Lyman; Regan Schwartz and Owyn Ebbers, Estelline-Hendricks; Casey Geditz, Ipswich; Caleb Richmond, Wolsey-Wessington; Trevor Schulz, Wall; Darin Dykstra, Alcester-Hudson; Ty Rolland, Platte-Geddes; Mason Bickel, Timber Lake; Eli Peterson, Lemmon-McIntosh; and Cruz Birkland, Dupree.
All-American — Jace Mohr, Wall.
Class 9B
OFFENSE
Quarterback — Wes Wittler, Sully Buttes.
Fullback-HBack — Tristen Baloun, Faulkton Area.
Running Backs — Lincoln LeBrun; Dell Rapids St. Mary and Waylon Bolle, Corsica-Stickney, Colman-Egan senior RB Hayden Pearson
Wide Receivers — Gavin Colson, Sully Buttes and Abbott Moeller, Sioux Falls Lutheran.
Tight End — Al'Shamon Gunter, Avon.
Linemen — Alex Lindeman and Gavin Pica, Dell Rapids St. Mary; Tom Loehr, Colman-Egan; and Randall Powers, Avon.
DEFENSE
Linemen — Kadyn Westergren, Sully Buttes; Adam Kleinsasser, Canistota; Carlo Pica, Dell Rapids St. Mary; and Quentin De Vries, Corsica-Stickney.
Linebackers — Kole Hermann, Kadoka Area; Kamrynn Rhodes, Faulkton Area; Jared Weisbeck, Herreid-Selby Area; and Ben Curd, Iroquois-Lake Preston.
Defensive Backs — Spencer Melius, Faulkton Area; and Trimmier Hanson and Jaxon Baumberger, Dell Rapids St. Mary.
OTHERS
Athletes — Karson Eisenbaun, Kadoka Area; Tyler Martin, Faith; and Logan Bauer, Dell Rapids St. Mary.
Special Teams — Payson Acheson, Canistota.
HONORABLE MENTION — Rowen Becker, Sioux Falls Lutheran; Lucas Peskey, Iroquois-Lake Preston; Prayden Acheson and Easton Miller, Canistota; Ryhder Behnke, Colman-Egan; Brennon Bickett, Oldham-Ramona-Rutland; Max Vanden Hoek, Corsica-Stickney; Kaden Russell, Herreid-Selby Area; and Trenton Soukup, Avon.
All-American — Trimmier Hanson, Dell Rapids St. Mary.
ALL NATIONS CONFERENCE (Combined 9A & 9B)
OFFENSE
Quarterback — Riley Casey, Little Wound.
Running Backs — Nate Middletent, Lower Brule; Adarius Flemister, Winnebago; Bane Yellow Eagle, Todd County; and Julian Tonche, Maȟpíya Lúta.
Wide Receivers — Tanner High Horse, Little Wound and Tyler Bull Head, McLaughlin.
Tight End — Jared Doxey, Winnebago.
Linemen — Ira Brown Bull, Little Wound; Aden Good Voice, Todd County; Dyrese Spotted Elk, St. Francis; and Chris Perez, Winnebago.
DEFENSE
Linemen — Javan Webster, Omaha Nation; Braden Medicine Eagle, White River, Carver Rahn, Todd County; and Ashton LaPointe, Winnebago.
Linebackers — Nicholas Flute, Lower Brule; Cooper Krogman, White River; Hasten Wood Knife, Todd County; and Raden DeCora, Winnebago.
Defensive Backs — Melvin Hulit, Winnebago; Mekhi Krogman, White River; and Chris Ellert, Todd County.
OTHERS
Athletes — John Eagle Jr., McLaughlin and Oniya Whirl Wind Soldier, Todd County.
Special Teams — Cruz Bertucci, Omaha Nation and Isiah Felicia, Lower Brule.
HONORABLE MENTION — Jesse Carlow and Christian Jack, Maȟpíya Lúta; Kreg Stoddard and Kayden Knife, White River; Paul Fast Wolf, Little Wound; Kendrick Dunn, Ryjul Harland, Dason Romo and Cade Miller, Omaha Nation; Stormy Cuny, Cole Jealous of Him, Joseph Andrews, Mathias O'Rourke and Bud Swallow, Little Wound; Ethan Thigh, Lower Brule; Keenan Boyd, Todd County; Elijah White Bear, Winnebago; Quentin White Mountain, McLaughlin; and Destinn Straighthead, Cheynne-Eagle Butte.
Most Valuable Player — Riley Casey, Little Wound.
