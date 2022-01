New High School Basketball Rankings Show a New #1 From Southeast Minnesota

A team in southeast Minnesota now has a #1 spot in the latest rankings from Minnesota Basketball News.

Southeast Minnesota has proved throughout the early part of this season to have plenty of fantastic basketball teams that have worked their way up the rankings. In the first rankings of 2022, a total of 20 teams from southeast Minnesota cracked the Top 20 including a new #1 in Class AAA Girls Basketball where Austin took the top spot.

In Girls Basketball, Hayfield remained the lone southeast Minnesota team ranked in Class A, while Goodhue, Lake City, Rochester Lourdes, and Winona Cotter are all ranked in Class AA. Austin and Stewartville are ranked in Class AAA.

In Boys Basketball, Rushford-Peterson, Hayfield, Spring Grove, Keyon-Wanamingo are all ranked in Class A, while Caledonia, Lake City, LaCrescent-Hokah, and Lewiston-Altura cracked the Top 20 in Class AA. In Class AAA, Winona, Austin, Byron, and Stewartville are all ranked, while Owatonna moved into the Top 10 in Class AAAA.

Check out the full rankings from each respective class below.

Minnesota State High School Girls Basketball Rankings

Class A

1. Mountain Iron-Buhl

2. Mayer Lutheran

3. Sleepy Eye St. Mary's

4. Hayfield

5. Hancock

6. Minneota

7. Sleepy Eye

8. Belgrade-Brooten-Elrosa

9. Buffalo Lake-Hector-Stewart

10. Cass Lake-Bena

11. Cromwell-Wright

12. Tracy-Milroy-Balaton

13. Underwood

14. South Ridge

15. Badger-Greenbush-Middle River

16. Stephen-Argyle

17. Chisholm

18. Fosston

19. Fertile-Beltrami

20. Ogilvie

Class AA

1. Minnehaha Academy

2. Providence Academy

3. St. Croix Lutheran

4. Montevideo

5. Goodhue

6. Lake City

7. Holy Family

8. New London-Spicer

9. Perham

10. Sauk Centre

11. Proctor

12. Albany

13. Pequot Lakes

14. Rochester Lourdes

15. Luverne

16. Winona Cotter

17. Crookston

18. Fergus Falls

19. Fairmont

20. Mesabi East

Class AAA

1. Austin

2. Becker

3. Holy Angels

4. St. Paul Como Park

5. Totino-Grace

6. Benilde-St. Margaret's

7. Mankato East

8. DeLaSalle

9. Mankato West

10. Grand Rapids

11. St. Peter

12. Marshall

13. Hill-Murray

14. Willmar

15. Bloomington Kennedy

16. Visitation

17. Orono

18. Hutchinson

19. Stewartville

20. Cloquet

Class AAAA

1. Hopkins

2. Minnetonka

3. Chaska

4. Eden Prairie

5. Wayzata

6. St. Michael-Albertville

7. Roseville Area

8. Stillwater

9. Maple Grove

10. Rosemount

11. Shakopee

12. Blaine

13. Rogers

14. Spring Lake Park

15. Chanhassen

16. Sartell-St. Stephen

17. Lakeville North

18. Brainerd

19. Edina

20. Prior Lake

Minnesota State High School Boys Basketball Rankings

Class A

1. Sleepy Eye St. Mary's

2. Cass Lake Bena

3. Martin County West

4. Rushford-Peterson

5. Hayfield

6. New York Mills

7. Cherry

8. Fertile-Beltrami

9. Ashby

10. North Woods

11. Spring Grove

12. Sacred Heart

13. Springfield

14. Central MN Christian

15. Henning

16. Lakeview

17. Belgrade-Brooten-Elrosa

18. Mankato Loyola

19. Mountain Lake-Comfrey

20. Kenyon Wanamingo

Class AA

1. Minneapolis North

2. Caledonia

3. Morris Area/Chokio-Alberta

4. Minnehaha Academy

5. Blake

6. Rockford

7. Perham

8. Sauk Centre

9. Albany

10. Esko

11. Minneapolis Edison

12. Lake City

13. Lake Crystal-Wellcome Memorial

14. St. Clair

15. Maple River

16. Annandale

17. Pipestone

18. LaCrescent-Hokah

19. Thief River Falls

20. Lewiston-Altura

Class AAA

1. Totino-Grace

2. DeLaSalle

3. South St. Paul

4. Princeton

5. Alexandria

6. Columbia Heights

7. Mankato West

8. Benilde-St. Margaret's

9. Winona

10. Austin

11. Mankato East

12. Simley

13. Two Rivers

14. Becker

15. Hutchinson

16. North Branch

17. Byron

18. Stewartville

19. Hibbing

20. Marshall

Class AAAA

1. Park Center

2. Shakopee

3. Wayzata

4. Lakeville North

5. East Ridge

6. Hopkins

7. Owatonna

8. Osseo

9. Minnetonka

10. Robbinsdale Armstrong

11. Eastview

12. Buffalo

13. Spring Lake Park

14. Mounds View

15. Cretin-Derham Hall

16. Tartan

17. Eden Prairie

18. Park

19. Minneapolis South

20. Sartell-St. Stephen