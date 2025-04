South Dakota High School Girls & Boys Basketball All-State Teams

We recently crowned our champions statewide for South Dakota Girls and Boys Basketball, and now it's time to meet our All-State teams.

Mitchell's Markus Talley was named Class AA Boys Player of the Year, while Griffen Goodbary of Sioux Falls Christian was honored in Class A.

For Girls hoops, Alyvia Padgett of Brandon Valley was named your AA Player of the Year, with Wagner's Ashlyn Koupal taking home the honor in A.

Here's a look at the All-State Teams from the South Dakota Basketball Coaches Association, with the Girls first:

CLASS AA

First Team

Alyvia Padgett, Brandon Valley, 5-7, jr. (19.1 ppg, 3.3 rpg, 3.2 apg)

Taaliyah Porter, RC Stevens, 5-8, sr. (21.7 ppg, 6.7 rpg)

Sydney Terveen, O'Gorman, 5-10, jr. (15.1 ppg, 3.9 rpg, 2.7 apg)

Lennix Dupris, Pierre, 5-6, sr. (18 ppg, 6.6 rpg, 4.8 apg, 68 steals)

Brinley Altenburg, SF Jefferson, 5-10, so. (17.4 ppg, 4.4 rpg)

Ruby Moore, O'Gorman, 5-8, so. (14.3 ppg, 3.3 rpb, 71 steals)

Second Team

Lauryn Burckhard, Aberdeen Central, 6-1, so. (15.1 ppg, 7.8 rpg)

Grace Peterson, Sioux Falls Washington, 6-0, sr. (11.5 ppg, 7.2 rpg)

Mya Kochuten, Spearfish, 5-7 sr (15.1 ppg, 4 prg, 2.6 apg)

Dana Harpe, Sioux Falls Washington, 5-11, jr. (13.2 ppg, 6 rpg, 2.6 apg)

Gracie Salter, Brandon Valley, 5-11, jr. (11.2 ppg, 9.4 rpg)

Leah Landry, Rapid City Central, 5-10, so. (16.3 ppg, 10 rpg)

Honorable Mention

Addie Siemsen, Mitchell, 5-8, jr. (12.7 ppg, 5.3 rpg, 2 apg)

Julia Eggert, O'Gorman, 5-10, jr. (11.2 ppg, 6.8 rpg, 62 steals)

Hylton Heinz, Huron, 5-8, jr. (16.4 ppg, 5.7 rpg, 1.8 apg)

Makinley Lawrenson, Harrisburg, 5-10, sr. (11.9 ppg, 5.8 rpg)

Eden Wolfgram, Yankton, 5-5, so. (16.6 ppg, 4 rpg)

Taryn Hermansen, Aberdeen Central, 6-2, jr. (12.8 ppg)

• AA Player of the Year — Padgett.

CLASS A

First Team

Ashlyn Koupal, Wagner, 6-3, jr. (21.5 ppg, 10 rpg, 5.2 apg, 67 blocks)

Ashlan Carlow-Blount, Maȟpíya Lúta, 6-0, jr. (19.3 ppg, 7.8 rpg, 5.6 apg, 116 steals)

Krista Langager, Sisseton, 6-2, sr. (23 ppg, 12 rpg, 50 blocks)

Reagan Rus, Mount Vernon-Plankinton, 5-9, sr. (19.4 ppg, 7.5 rpg, 78 steals)

Taylor Reuvers, Vermillion, 5-5, fr. (17.2 ppg, 5.6 rpg, 4.5 apg, 82 steals)

Addison Neuendorf, Hamlin, 5-6, jr. (14.1 ppg, 3.9 rpg, 4.9 apg, 61 steals)

Second Team

Jenna VandeWeerd, Canton, 6-2, sr. (19.8 ppg, 12.2 rpg, 71 blocks)

Jodene Big Crow-Hunter, Maȟpíya Lúta, 5-7 sr. (17.5 ppg, 2.6 rpg, 85 steals)

Cameryn Sommervold, Dakota Valley, 5-11 sr. (15.1 ppg, 8.3 rpg, 35 blocks)

Ella Otten, Dakota Valley, 5-8, fr. (16.4 ppg, 3.3 rpg, 3.5 apg)

Brooke Jensen, Vermillion, 6-1, sr. (15.5 ppg, 6.5 rpg, 43 steals)

Addie Steffensen, Hanson, 5-8 sr. (16.9 ppg, 4.6 rpg, 46 steals)

Third Team

Shania Ferguson, Lakota Tech, 5-7, jr. (19.7 ppg, 3.7 rpg, 5.1 apg, 96 steals)

Kailey Cradduck, Sioux Valley, 5-11, so. (14.1 ppg, 7.6 rpg, 3.7 apg, 71 steals)

Blake Thompson, Mobridge-Pollock, 5-8, jr. (17.1 ppg, 4.7 rpg, 2.2 apg)

Lily Nore, Belle Fourche, 6-1, sr. (21 ppg, 8 rpg, 40 blocks)

Maya Nelson, Sioux Falls Christian, 5-6, sr. (10 ppg, 2.0 rpg, 3.1 apg)

Keyra Kruse, Sioux Valley, 6-0, sr. (11.4 ppg, 8.2 rpg, 2.8 apg)

Honorable Mention

Talya Vincent, Sioux Valley, 5-6 jr. (13.6 ppg, 2.5 rpg, 3.5 apg)

Morgan Sheppard, Flandreau, 6-2, fr. (16.2 ppg, 7.7 rpg, 2.9 apg)

Ava Hanson, Aberdeen Roncalli, 5-10, sr. (14.2 ppg, 4.5 rpg, 2 apg)

Aubree Worden, Dakota Valley, 5-10, fr. (12.4 ppg, 5.3 rpg, 2 apg)

Suni Bowman, Cheynne-Eagle Butte, 5-8, so. (17.8 ppg, 11.3 rpg)

Isabella Anderson, Milbank, 5-7, sr. (14.5 ppg, 3.3 rpg, 48 steals)

• A Player of the Year — Koupal.

CLASS B

First Team

Liz Boschee, Sanborn Central-Woonsocket, 6-0, jr. (20.3 ppg, 5.7 rpg, 77 steals)

Mak Scott, Lyman, 6-0 jr., (18.7 ppg, 7 rpg, 58 steals)

Madala Hanson, Dell Rapids St. Mary, 5-4, sr. (17.3 ppg, 3.5 rpg, 67 steals)

Althea Gust, Centerville, 5-10, sr. (12.2 ppg, 3.5 rpg, 4 apg)

Emma Marshall, Centerville, 5-10, sr. (15 ppg, 8 rpg, 3.5 apg, 70 steals)

Jaelyn Huntimer, Arlington, 5-8, jr. (23.6 ppg, 6 rpg, 3 apg)

Second Team

Izzie Eide, Centerville, 5-6, fr. (17.8 ppg, 5 rpg, 2.5 apg)

Brynlee Landis, Colman-Egan, 5-8, jr. (20 ppg, 7 rpg, 52 steals)

Reagan O'Neill, Bennett County, 5-9, fr. (12.3 ppg, 9.5 apg, 77 steals)

Hazel Luethmers, De Smet, 6-0, jr. (21.6 ppg, 7.2 rpg, 87 steals)

Berkley Ziebart, Parkston, 5-7, so. (15.8 ppg, 3.4 rpg, 58 steals)

Peryson O'Neill, Bennett County, 5-10, 8th (14.9 ppg, 7.2 rpg, 87 steals)

Third Team

Bailey Verhulst, Harding County, 5-3, sr. (12.1 ppg, 3.8 apg, 110 steals)

Addison Heinje, Wilmot, 5-11, so. (27.8 ppg, 8.3 rpg, 2.6 apg)

Bella Williams, Kadoka Area, 5-11, sr. (15 ppg, 9.5 rpg, 105 steals)

Marissa Storm, 5-8, jr., Ethan (14.9 ppg, 2.5 rpg, 4.5 apg)

Jacy Wolf, Chester, 5-7, so. (17.6 ppg, 3.3 rpg, 4.4 apg, 80 steals)

Payge Bakker, Sully Buttes, 5-11, sr. (18 ppg, 11 rpg, 2 apg)

Honorable Mention

Mataya Gouws, Deubrook Area, 5-11, jr. (13.3 ppg, 6 rpg, 43 steals)

Ella Pollreisz, Ethan, 5-7, sr. (14 ppg, 5.8 rpg, 4.5 apg, 61 steals)

Braylee Bordewyk, Corsica-Stickney, 5-8, so. (17 ppg, 6.8 rpg, 4.7 apg, 88 steals)

Rylee Peterson, Freeman, 5-8, so. (16.5 ppg, 9 rpg, 84 steals)

Amree Vander Vorst, North Central, 5-9, so. (19.4 ppg, 6 rpg, 65 steals)

Alexa Goertz, Sanborn-Central-Woonsocket, 5-9, sr. (12.3 ppg, 3.6 rpg, 48 steals)

• B Player of the Year — Boaschee.

Here are the Boys honorees:

CLASS AA First Team Markus Talley, Mitchell, 6-1, sr. (17.9 ppg, 4.6 rpg, 3.0 apg) Blake Ellwein, Huron, 6-9, jr. (21.4 ppg, 7.2 rpg, 2.1 apg) Landon Dulaney, Brandon Valley, 6-2, sr. (14.6 ppg, 6.4 rpg, 3.5 apg) Sam DeGroot, Sioux Falls Lincoln, 6-6, jr. (15.1 ppg, 7.3 rpg, 1.9 apg) Gilbert White Jr., Rapid City Central, 5-11, sr. (21.8 ppg, 6.0 rpg, 52 steals) Sam Ericsson, Sioux Falls Lincoln, 6-3, jr. (12.7 ppg, 2.8 rpg, 1.9 apg) Second Team Brody Schafer, Sioux Falls Lincoln, 6-0, so. (10.3 ppg, 1.9 rpg, 5.7 apg) Griffin Wiebenga, Tea Area, 6-3, so. (15.9 ppg, 6.5 rpg, 2.4 apg) Nolan Krull, Harrisburg, 6-3, sr. (10.2 ppg, 2.5 rpg, 2.5 apg) Gavin Hinker, Mitchell, 6-4, sr. (10 ppg, 6.3 rpg) Tommy Hoffman, Sioux Falls Washington (14.4 ppg, 5 rpg, 4 apg) Dylon Doren, Spearfish, 6-3, sr. (11.1 ppg, 7 rpg, 2.5 apg) Colton Smith, Mitchell, 6-5, jr. (15.7 ppg, 9.7 rpg, 2.9 apg) Honorable Mention Luke Olson, Pierre, 5-11 sr. (12.6 ppg, 5 rpg, 5.2 apg, 62 steals) Nyun Dut, O'Gorman, 6-4, sr. (10.9 ppg, 3.4 rpg) Ryan Heinert, Sturgis, 6-3, sr. (15.1 ppg, 6.3 rpg, 1.9 apg) Dayler Segrist, Rapid City Stevens, 6-3, sr. (14.4 ppg, 6.1 rpg) Austin Terveen, O'Gorman, 6-2, sr. (13.2 ppg, 2.6 rpg, 2 apg) • Player of Year — Talley. CLASS A First Team Griffen Goodbary, SF Christian, 6-11, sr. (18 ppg, 6.1 rpg, 36 blocks) Marvin Richard III, Pine Ridge, 6-4, jr. (34.7 ppg, 6 rpg, 3.8 apg, 76 steals) Easton Neuendorf, Hamlin, 5-11, sr. (16.9 ppg, 3.3 rpg, 7 apg, 50 steals) Benson Kieffer, Rapid City Christian, 5-10, sr. (18.8 ppg, 4.3 rpg, 5.1 apg, 57 steals) Luke Bruns, Dakota Valley, 6-2, sr. (22.8 ppg, 6.6 rpg, 2.9 apg) Brant Wassenaar, Sioux Falls Christian, 6-5, so. (14.2 ppg, 5.1 rpg, 3.1 apg) Second Team Trey Hansen, Vermillion, 6-4, jr. (20.2 ppg, 6.4 rpg, 3.5 apg, 64 steals) Tate Gerdes, Lennox, 6-3, jr. (15.5 ppg, 7 rpg, 5 apg) Connor Mebius, West Central, 5-9, so. (16.6 ppg, 2.9 rpg, 4.1 apg, 50 steals) Julius Frog, Rapid City Christian, 6-4, sr. (13.4 ppg, 6.2 rpg, 50 blocks) Maverick Nelson, Sioux Valley, 6-3, sr. (20.6 ppg, 5.8 rpg, 3 apg) Ben Brooks, Madison, 6-9, sr. (18.4 ppg, 6.5 rpg, 3.6 apg) Third Team Carter Craven, Winner, 6-6, so. (21.7 ppg, 11.3 rpg, 43 steals) Ryder Johnson, Groton Area, 6-3, jr. (18.7 ppg, 5.5 rpg, 2.4 apg) Devin Buehler, Hill City, 5-11, sr. (17 ppg, 4.5 rpg, 3.9 apg, 71 steals) Evan Stormo, Hamlin, 6-3, sr. (13.9 ppg, 4.6 rpg, 2.5 apg) Isaak Hunter, Miller, 6-4, jr. (22.3 ppg, 10.1 rpg, 3.3 apg) Sullivan Felberg, Clark-Willow Lake, 6-7, fr. (13.5 ppg, 8.3 rpg, 2 apg) Honorable Mention Kyle Virtue, Custer, 6-4 sr. (17.1 ppg, 11.5 rpg, 43 steals) Simon Kieffer, Rapid City Christian, 5-11, sr. (12.6 ppg, 4.6 rpg, 3.3 apg) Cooper Goodbary, Sioux Falls Christian, 6-5, jr. (12.4 ppg, 5 rpg) Carson Vavruska, Florence-Henry, 5-9, sr. (23.1 ppg, 4 rpg, 4 apg) Logan Collette, Dakota Valley, 6-0, sr. (17.7 ppg, 4.7 rpg, 4 apg) Will Kuhl, West Central, 6-9, jr. (13.2 ppg, 6.4 rpg, 58 blocks) • Player of Year — Griffen Goodbary. CLASS B First Team Bryon Laue, Castlewood, 6-9, sr. (16.6 ppg, 12.5 rpg, 62 blocks) Nicholas Hanson, Viborg-Hurley, 6-7, sr. (20.1 ppg, 8.3 rpg) Trevon Beckman, Dell Rapids St. Mary, 6-2, sr. (25.8 ppg, 8.1 rpg, 4.4 apg, 66 steals) Maverick LeBrun, Dell Rapids St. Mary, 6-6, sr. (20.4 ppg, 11.4 rpg, 2.7 apg) Grant Wilkinson, De Smet, 6-9, jr. (23.3 ppg, 16.6 rpg, 40 blocks) Wesley Wittler, Sully Buttes, 6-1, jr. (26.2 ppg, 13.2 rpg, 4.1 apg, 82 steals) Second Team Luke Koepsell, Howard, 6-4 sr. (15 ppg, 8.1 rpg, 3.4 apg) Jamison Keszler, Castlewood, 6-0, sr. (15.3 ppg, 2 rpg, 3.7 apg) Ben Weber, Bridgewater-Emery, 6-5 jr. (19.3 ppg, 10 rpg, 4.2 apg) Colby Flowers, Wessington Springs, 6-4 jr. (15.9 ppg, 9.2 rpg, 2.4 apg) Noah Kippley, Leola-Frederick Area, 6-3, sr. (19.1 ppg, 4.7 rpg, 2.4 apg) Brady Schroedermeir, Viborg-Hurley, 6-1, jr. (11.4 ppg, 3.3 rpg, 3.5 apg, 57 steals) Third Team Emmet Dinger, Wall, 6-2, jr. (20.3 ppg, 7.1 rpg, 2.3 apg) Parker Graff, Wessington Springs, 6-1, jr. (17.1 ppg, 4.6 rpg, 1.8 apg) David Walter, Freeman, 6-4, fr. (18.3 ppg, 6.8 rpg, 1.2 apg) Brooks Jett, Aberdeen Christian, 6-5, so. (17.5 ppg, 8 rpg, 3 apg) Jerrad Wallman, James Valley Christian, 6-5,l sr. (25.6 ppg, 11 rpg, 1.5 apg) Teelan Kjerstad, Wall, 6-1, so. (19.4 ppg, 4.5 rpg, 5.2 apg, 73 steals) Honorable Mention Blair Ham, Lemmon, 6-2, sr. (19 ppg, 8.8 rpg, 2.2 apg, 52 steals) Moshe Richmond, Wolsey-Wessington, 6-3, sr. (17.8 ppg, 6.5 rpg, 2.5 apg, 61 steals) Jase Mousel, Colman-Egan, 6-2, sr. (19 ppg, 7.1 rpg, 61 steals) Brycen Bruening, Parkston, 6-1, so. (17.7 ppg, 3.9 rpg, 4.1 apg) Owen Niederbaumer, Viborg-Hurley, 6-6, sr. (8.9 ppg, 4.7 rpg) Kyler Carlson, Estelline-Hendricks, 6-0, jr. (16.8 ppg, 2.1 rpg, 4 apg) • Player of Year — Laue.

Source: South Dakota Basketball Coaches Association